Ребенок и трое взрослых пострадали в результате пожара в жилом доме в Магадане

ТАСС, 11 ноября. Помощь медиков понадобилась пятилетнему ребенку и еще троим жителям Магадана, после того как пожарные обнаружили их без сознания во время тушения возгорания в пятиэтажном жилом доме. Всего оттуда было эвакуировано 35 человек, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о загорании на втором этаже в многоквартирном пятиэтажном доме. В ходе проведения разведки в коридорах были обнаружены четыре человека, которые не могли самостоятельно покинуть помещение из-за сильного задымления в коридоре. Трое из них, в том числе пятилетняя девочка, находились без сознания. Сотрудники МЧС вывели пострадавших на улицу, привели в чувство и передали специалистам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего спасатели эвакуировали 35 человек. Локализовать огонь удалось спустя 14 минут, после чего его полностью потушили. По данным МЧС, горели вещи и мебель, оставленные в общем коридоре. Площадь пожара составила 15 кв. м. В тушении было задействовано 48 человек и 13 единиц техники.

Прокуратура города Магадана начала проверку в связи с пожаром, сообщается в среду на сайте ведомства. "Назначено проведение экспертизы с целью достоверного выяснения очага пожара и причин возгорания, проводятся опросы свидетелей и очевидцев, принимаются меры к установлению размера причиненного ущерба", - говорится в сообщении. Из него также следует, что все материалы переданы в следственное управление СК РФ по Магаданской области.

В новость внесены изменения (09:04 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.