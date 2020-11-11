Архитектор Месбург сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лауреат Государственной премии РФ, 82-летний архитектор Борис Месбург сбил на пешеходном переходе женщину, она госпитализирована. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Борис Месбург, управляя автомобилем BMW, сбил на улице Профсоюзной женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что авария произошла вчера вечером на улице Профсоюзной, 88/20. Проводится проверка.