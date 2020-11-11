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СМИ: греческий танкер столкнулся с турецким рыбацким судном

По данным телеканала NTV, без вести пропали пять рыбаков

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Греческий танкер столкнулся в море близ турецкого города Адана с рыбацким судном, которое перевернулось, неизвестна судьба пяти рыбаков. Об этом сообщил в среду турецкий телеканал NTV.

По его данным, столкновение произошло рано утром в 15 морских милях от Аданы. На месте инцидента находятся три корабля турецкой береговой охраны и группа водолазов. Как сообщается, без вести пропали пять рыбаков.

В свою очередь греческая газета "Прото тема" сообщает, что танкер под греческим флагом, принадлежащий компании "Андриаки", имеет вместимость 165 730 тонн и был построен в 2012 году.

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