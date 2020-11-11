В Астрахани въехала в дерево маршрутка с пассажирами

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки произошло в Астрахани, "Газель" въехала в дерево после взрыва колеса, по уточненной информации, пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в среду.

"На улице Дзержинского, 37 у маршрутной "Газели" взорвалось колесо, автомобиль совершил наезд на дерево. Предварительно, пять пострадавших", - сообщил собеседник агентства. Возраст и диагнозы пострадавших уточняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе УМВД России по Астраханской области ТАСС уточнили, что в ДТП пострадали три женщины. "Пострадали девушка 1998 года рождения (перелом ноги), женщина 1963 года рождения (сотрясение головного мозга, травма ноги), женщина 1962 года рождения (сотрясение головного мозга, травма ноги)", - сообщил собеседник агентства.

Пострадавших госпитализировали.

В новость внесены изменения (13:26 мск) - добавлены подробности. уточнено количество пострадавших.