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В Москве оштрафовали женщину-водителя, нарушившую ПДД более 200 раз за год

Общая сумма штрафов составила более 260 тыс. рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Женщина-водитель совершила больше 200 нарушений правил дорожного движения за текущий год и была оштрафована на общую сумму более 260 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Инспекторами ДПС Западного округа города Москвы был установлен владелец Nissan Qashqai - это 33-летняя местная жительница, которая в 2020 году совершила 212 нарушений правил дорожного движения. Административные штрафы за данные правонарушения не оплачивала, в результате чего в отношении нее было составлено 98 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - говорится в сообщении.

После того как сотрудники ГИБДД передали информацию приставам, женщина погасила штрафы на общую сумму более 260 тыс. рублей.

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