В Светлограде на Ставрополье загорелся центральный рынок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на центральном рынке в населенном пункте Светлоград в Ставропольском крае, возгорание локализовали, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:25 пожар локализован на площади 400 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 07:52 произошел пожар на центральном рынке Светлограда. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение торговых рядов на площади 200 кв. м. В тушении участвуют 24 человека личного состава и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В новость внесены изменения (09:05 мск) - добавлена информация о локализации пожара.