В Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, где заболели шесть учеников младших классов, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Прокуратура [Кронштадтского района Петербурга] направила материалы проверки в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что организацией питания в школе занимается частная компания "ТД профит".

В среду в городском управлении Роспотребнадзора сообщали, что в школе №422 в Кронштадтском районе было зафиксировано шесть случаев кишечной инфекции у учеников 2-5 классов. Прокуратура Санкт-Петербурга по факту инцидента проводила проверку.