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В Москве ведутся поиски женщины, убившей ребенка и спрятавшей тело в шкаф

Инцидент произошел в июне прошлого года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи устанавливают местонахождение женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка в 2019 году в Москве. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В июне 2019 года в шкафу в квартире на улице Широкой в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти. Его мать сообщила, что он родился мертворожденным. "Выводы судебно-медицинских экспертиз показали, что смерть младенца наступила от нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение подозреваемой", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

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