Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Три человека, включая одного ребенка, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Новошахтинск - Гуково в Ростовской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла около 13:00 мск на 21-м километре автодороги.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 1991 года рождения при совершении обгона не убедилась в безопасности совершаемого маневра, выехала на полосу встречного движения, где это не запрещено ПДД, и допустила столкновение с грузовым автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибли три человека - водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды уточнили, что погибшим пассажирам было 8 и 29 лет.