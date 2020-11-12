Гендиректор Нижегородского водоканала арестован по делу о взятках и преступном сообществе

ТАСС, 12 ноября. Суд арестовал генерального директора АО "Нижегородский водоканал" в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества, получении взяток и покушении на мошенничество. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

В среду в Нижнем Новгороде по уголовному делу были задержаны семь подозреваемых, включая гендиректора компании, его заместителей и должностных лиц АО "Нижегородский водоканал".

"12 ноября судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении генерального директора АО "Нижегородский водоканал" меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он не признал", - говорится в сообщении.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мера пресечения избрана до 9 января 2021 года. Следователи направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов дела.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в июне 2018 года. Его руководители установили фиксированную сумму, которую контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", она составляла от 10 до 15% с общей суммы договора поставки или оказания услуг.