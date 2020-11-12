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Кризис в Сирии

В Сирии на пути российского патруля взорвалось самодельное устройство

Среди российских военнослужащих пострадавших нет
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© Сергей Новиков/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Самодельное устройство взорвалось на пути следования российского патруля в сирийской провинции Дераа, пострадавших нет. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра - Сахват эль-Камх в провинции Дераа на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства", - сказал он.

Гринкевич уточнил, что российский бронеавтомобиль "Тигр" получил незначительные повреждения и остался на ходу. "Среди российских военнослужащих пострадавших нет", - подчеркнул он.

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