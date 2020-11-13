Дело генерала МВД Мельникова о коррупции рассмотрит Хамовнический суд Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратуры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александра Мельникова. Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Карабанов, в ближайшее время дело будет направлено в Хамовнический суд Москвы.

"Как нам стало известно, прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного. На днях дело будет направлено в Хамовнический районный суд столицы для его рассмотрения по существу", - сказал защитник.