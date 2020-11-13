Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковой машины под Курском

КУРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля в пятницу утром в Курском районе Курской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Hyundai и автомобиля Lada Largus. В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира Lada, - сказали в пресс-службе.

По данным регионального управления ведомства, авария произошла на 28-м км автодороги Курск - Воронеж Курского района Курской области, после лобового столкновения легковой автомобиль загорелся. Личности погибших устанавливаются, известно, что автомобиль Lada Largus зарегистрирован в Ставропольском крае.