МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил повысить пенсии по всей России до размера двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом парламентарий заявил ТАСС.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.

"Мы предлагаем повысить пенсии по всей стране до размера двух минимальных размеров оплаты труда, который сейчас составляет почти 22,5 тыс. рублей. Это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что значительная часть пожилых граждан сталкивается с трудностями при оплате базовых потребностей. По словам политика, "выплат едва ли хватает на питание, лечение, [оплату] ЖКУ, а зачастую - не хватает".

"С пенсиями в стране вообще чехарда - в одних регионах выше, в других ниже. За четыре года разница между максимальными и минимальными пенсиями выросла в 1,5 раза. И это, в первую очередь, связано с неравенством зарплат в тех или иных субъектах РФ, так как пенсии формируются на основе 22% отчислений от среднего заработка в регионе", - добавил он.

По словам Слуцкого, показатели средней зарплаты, которые приводит Росстат, далеки от реальности. "Большинство людей получает так называемую "медианную" зарплату, и она значительно ниже той, что в отчетности статистической службы - как минимум на 30 тысяч рублей", - добавил он.