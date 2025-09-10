Размер материальной поддержки варьируется от 20 тыс. до 300 тыс. рублей и зависит от количества детей в семье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подмосковные семьи с низкими доходами при рождении ребенка могут получить единовременную выплату в размере от 20 тыс. до 300 тыс. рублей. С начала года помощь была предоставлена 1,7 тыс. семьям, общая сумма финансовой поддержки составила 92 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Свыше 1,7 тыс. семей с низкими доходами, где родился ребенок, уже получили единовременную материальную поддержку. Ее размер - от 20 тыс. до 300 тыс. рублей и зависит от количества детей в семье. Это хорошее подспорье для родителей, которым они могут распорядится сами, исходя из нужд. Общая сумма выплат уже составила 92 млн рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что при рождении первого ребенка выплата составляет 20 тыс. рублей, при рождении второго - 40 тыс. рублей, третьего и последующего - 60 тысяч. Если родилась двойня, то выплата будет составлять 70 тыс. рублей на каждого ребенка, а если трое и более - 300 тыс. рублей на всех детей.

Отмечается, что пособие может быть назначено только при условии, что родитель и ребенок зарегистрированы в Московской области, а доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека.