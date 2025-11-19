Госдума ввела дополнительные выплаты для матерей-героинь

Председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратил внимание, что выплаты для них начнутся с 2026 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о введении дополнительных материальных выплат для женщин, имеющих звание "Мать-героиня".

Изменения внесены закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ" и закон "О страховых пенсиях".

Согласно пояснительной записке, нововведения предусматривают установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", наравне с Героями Труда Российской Федерации. Также законопроектом предлагается снять ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности, при исчислении страхового стажа периоды суммируются с учетом их фактической продолжительности.

"Пакет законопроектов в поддержку матерей-героинь - это реализация поручения главы государства. Ко второму чтению депутаты предложили ряд важных поправок, в частности, увеличение стажа в случае, если рождаются сразу несколько малышей. С учетом таких корректив наш комитет доработал проекты и принял решение рекомендовать Госдуме принять их во втором и третьем чтениях", - сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он обратил внимание, что "выплаты для многодетных матерей, получивших такой высокий статус, начнутся со следующего года - соответствующие расходы в бюджете уже заложены". "Это достойные льготы для самых почетных матерей нашей страны - тех, чьи заслуги глава государства отметил специальным орденом", - добавил депутат.