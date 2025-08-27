Замалчивание в прессе отражает попытку европейских властей скрыть истину, отметил журналист

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Такую крупнейшую в истории диверсию, как подрыв "Северных потоков", в Европе до абсурда пытаются минимизировать. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС журналист и обозреватель Джорджо Бьянки, замалчивание в прессе отражает попытку европейских властей скрыть истину.

"Европейские руководители призывают перевооружаться перед мнимой угрозой РФ, но до сих пор реальные атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру осуществляла исключительно Украина (и "Северные потоки", и трубопровод в Венгрии). Европа пытается минимизировать эти серьезные факты. Это полное лицемерие и идеология, направленная против собственных интересов", - прокомментировал собеседник агентства. Он также отметил, что итальянские СМИ крайне сдержанно пишут о содержании под Римини подозреваемого в осуществлении диверсии украинца. "Хотел бы я посмотреть, как бы выглядели первые полосы, если бы он был русским. Не надо забывать, что, когда подорвали газопроводы в 2022 году, западные СМИ сразу написали, что за этим стоит Россия. Это полный абсурд", - продолжил он.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности отметил, что двойные стандарты западных стран в вопросе теракта на "Северных потоках" лишь доказывают их незаинтересованность в объективном расследовании.

По его словам, "крайне тревожная тенденция" проявилась в том, что некоторые западные представители связали теракт с украинским кризисом, хотя речь идет об уничтожении международной подводной инфраструктуры. Постпред назвал это "близорукой и опасной линией", которая делит "террористов, по сути, на хороших и плохих", подрывая тем самым международные усилия по борьбе с терроризмом.

На прошлой неделе власти Италии сообщили, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Генпрокуратура ФРГ, где продолжается расследование этого дела, считает, что он "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". Появились сведения, что этот человек являлся кадровым сотрудником украинских спецслужб. Суд в Италии должен принять решение об экстрадиции мужчины в Германию.

26 сентября 2022 года на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2" была совершена диверсия, вызвавшая сильное повреждение газовых магистралей. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.