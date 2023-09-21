Православные верующие отметят Рождество Пресвятой Богородицы

Это первый праздник церковного года, один из важнейших для православных христиан

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь в четверг отмечает один из двенадцати главных церковных праздников - Рождество Божией Матери.

"Рождество Пресвятой Богородицы - первый двунадесятый праздник церковного года, важнейший после Пасхи для православных христиан. Церковный год начинается с сентября (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю - прим. ТАСС), поэтому этот праздник самый первый. В этот день мы с праздничным трепетом вспоминаем о рождении Пресвятой Девы Марии, избранной Всевышним, чтобы стать матерью Спасителя", - рассказал ТАСС председатель отдела по делам молодежи Московской городской епархии протоиерей Кирилл Сладков.

По его словам, родители Богородицы, праведный Иоаким и святая Анна, многие годы молились о потомстве, и их молитва была услышана Богом, в результате чего уже в престарелом возрасте у них родилась Богоматерь, ставшая "источником благословения для всего человечества". "Мария как символ безупречности и благодати служит примером духовного совершенства и преданности Богу", - сказал священнослужитель.

Рождество Пресвятой Богородицы, отметил он, - это время, когда люди могут обновить свою духовную связь с Богом через молитву, покаяние и укрепление их духовных устремлений. "Мы можем взять пример с Ее непоколебимой веры, смирения и преданности. Богородица является нашей заступницей и помощницей в трудные времена. В этот день мы можем просить ее о заступничестве у Божьего престола и о помощи нам в наших нуждах", - добавил собеседник агентства.

Согласно церковному преданию, Дева Мария родилась в небольшом городе Назарете. Весть о том, что у них родится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, Иоакиму и Анне принес архангел Гавриил, повелевший назвать девочку Марией (это имя древнееврейского происхождения означает "любимая", "желанная"). С малых лет Мария воспитывалась в благочестии и чистоте при храме и была удостоена стать Матерью Иисуса Христа.

По мнению историков церкви, праздник Рождества Богородицы был установлен, предположительно, в конце V - начале VI вв. в Византии, со временем он стал одним из самых почитаемых праздников христианства. Рождество Девы Марии глубоко почитается и в России, с этого праздника в 862 году ведется история Русского государства. Именно в этот день и воины Дмитрия Донского одержали историческую победу в Куликовской битве в 1380 году. Православная церковь связывает это с прямым покровительством Божией Матери Руси и ее воинству.