Участники инвестфорума в Сочи планируют подписать более 500 соглашений на 800 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля /ТАСС/. Участники Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14-15 февраля, планируют подписать на полях форума более 500 соглашений на общую сумму 800 млрд рублей. Также на форуме можно будет узнать об аспектах реализации национальных проектов, попробовать напитки в молекулярном баре, принять участие в дискуссии о будущем умных городов и насладиться видеоэкскурсией по выставке картин в формате 360°.

"Соглашения, заключаемые на форуме, служат привлечению инвестиций в региональные проекты, развитию межрегиональных связей, взаимовыгодному сотрудничеству бизнеса и власти в субъектах РФ. Такой интенсивный обмен мнениями, деловыми контактами, связями в различных сферах - это показатель деловой активности, которая является основополагающим фактором реализации национальных проектов в соответствующих направлениях", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

Премьер-министр на форуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг присоединится к работе Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, график главы правительства очень насыщенный и предполагает его участие практически во всех наиболее значимых мероприятиях.

Сам Медведев придает большое значение этой дискуссионной площадке, поскольку в Сочи, по его оценке, "обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты, а представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной". "У всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения", - отмечал ранее Медведев.

Деловую программу форума организаторы в этом году построили вокруг темы реализации национальных проектов и достижения целей национального развития. Этой же проблематике будет посвящено пленарное заседание "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции", где Медведев в специально подготовленном докладе обозначит свое видение стоящих перед страной задач и путей их решения. Предполагается, что глава правительства ответит на вопросы участников форума.

По традиции, Медведев также осмотрит подготовленные выставочные стенды и ознакомится с пилотным проектом передвижного медицинского комплекса, разработанного правительством Новгородской области. Рабочий график премьера предполагает и участие в церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития". Кроме того, ожидается, что он будет присутствовать и на церемонии подписания соглашений, заключаемых на форуме.

Обсуждение всех аспектов реализации нацпроектов будет проходить не только на пленарной сессии форума. Этому будет посвящен целый ряд круглых столов. Премьер-министр планирует принять участие в работе двух из них - "Продолжительность здоровой жизни - основа развития общества" и "Экономика городского комфорта", организованном ВЭБ.РФ. Завершит первый рабочий день Медведева на Российском инвестиционном форуме ставшая уже традиционной встреча с представителями отечественных деловых кругов.

Площадка для деловых контактов

Российские регионы планируют заключить инвестиционные соглашения с частным бизнесом и провести переговоры с крупными госкорпорациями во время первого дня проведения инвестиционного форума в Сочи. Один из проектов, который запланирован к реализации по итогам форума в Крыму, - создание первого частного технопарка за 4,2 млрд рублей. Самые крупные контракты для Ленинградской области будут касаться развития портовой инфраструктуры в Приморске и Усть-Луге.

Адыгея в первый день работы форума планирует подписать соглашение о строительстве завода, на котором будут производить семена подсолнечника, пшеницы, сои и гороха. Ожидается, что делегация Калужской области оформит два инвестиционных соглашения: о строительстве фабрики по пошиву детской одежды из натуральных отечественных тканей и завода высоколегированного чугуна. Сочи планирует подписать ряд протоколов о намерениях по шести проектам.

Принимающий форум Краснодарский край презентует 58 проектов, большая часть из которых являются приоритетными для развития региона, в том числе в сфере киноиндустрии. Власти Курганской области также планируют обратить внимание на развитие проектов в рамках концепции "Умный город", для продолжения реализации проекта запланировано подписание соглашения с "Ростелекомом".

Ростовская область в этом году сделала акцент на проектах по развитию международных портов Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога, а экспозицию стилизуют под порт, разместив контейнеры с логотипами компаний, которые уже локализовали свои проекты в регионе, и приглашая инвесторов в "тихую гавань".

Новосибирская область представит на форуме "Академгородок 2.0" - проект развития Новосибирского научного центра, в котором планируется создать условия для новых научных разработок мирового уровня. Представители делегации планируют серию переговоров по каждому из направлений проекта - развитие научной инфраструктуры, создание высокотехнологичных предприятий.

Нацпроекты и трансформация

Деловая программа Российского инвестиционного форума в 2019 году включает три основных блока - "Деловой климат в России", "Региональная политика" и "Новая социальная повестка".

Обсуждение делового климата начнется с питч-сессии "Национальные чемпионы", которую откроет министр экономического развития Максим Орешкин. С 2016 года конкурентоспособные, быстроразвивающиеся инновационные компании, имеющие потенциал увеличить масштабы своего бизнеса на национальном и глобальном рынке, включаются в приоритетный проект Минэкономразвития России "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" ("Национальные чемпионы"). В настоящее время в проект отобрано уже 62 компании.

На сессии "Цифровая трансформация" главы регионов, Федеральная налоговая служба и "Ростелеком", вместе с главой Сбербанка Германом Грефом в качестве модератора, обсудят общемировые тренды цифровой трансформации, а также пути достижения мирового лидерства в этом процессе и возможности занять высокие позиции в рейтинге качества жизни.

На сессии "Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально" эксперты будут говорить о том, как сделать экспорт массовым и модным, какие международные практики в этой области могут считаться лучшими, как соотносятся передовые технологии и экспортная акселерация.

В этот же день РЭЦ и Сбербанк презентуют совместную акселерационную программу "Экспортируем успех".

Также в первый день форума в рамках деловой программы пройдет сессия ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта". На сессии будут представлены пять управленческих "кейсов", посвященных опыту преобразования моногородов, обустройству общественных пространств, созданию высокотехнологичной промышленности, взаимодействию крупного бизнеса с городами присутствия, экономическим и социальным эффектам развития инфраструктуры. Спикеры поделятся своим опытом реализации проектов городского развития и обсудят возможность их тиражирования в других регионах. Модератором сессии выступит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Образование и социальная сфера

Основными темами социальной повестки форума станут развитие социально-ориентированного образования в российских вузах, реализация национального проекта в области культуры, теоретические и практические решения вопросов социального развития в регионах и улучшения качества жизни граждан России.

На круглы столах форума выступят члены правительства, ответственные за социальную политику, в том числе вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр культуры Владимир Мединский.

Химия и роботы

Новшеством форума станет Интерактивная химическая выставка, посвященная Международному году Периодической таблицы химических элементов.

Мобильная международная экспозиция, посвященная химии и ее современным достижениям, уже была представлена на открытии Международного года Периодической таблицы в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Затем она переместилась в Москву, в здание Российской академии наук, а теперь эта выставка развернется на площадке Российского инвестиционного форума.

На инвестиционном форуме в Сочи интерактивную химическую экспозицию представят Россия, Великобритания, Франция, Нидерланды, США, Швейцария, Китай и Япония. Уникальный зарубежный экспонат выставки - старейший в мире экземпляр Периодической таблицы (Вена, 1885), найденный учеными в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Также вниманию посетителей будут предложены различные инсталляции Периодической таблицы химических элементов - от настольных часов до виртуальной реальности.

На стендах выставки все желающие смогут принять участие в химических экспериментах, познакомиться с актуальными результатами работ ведущих российских научно-исследовательских групп в области химии и материаловедения, пообщаться с известными учеными и юными исследователями.

Посетителей ждет историческая зона - воссозданный кабинет ученого-химика XIX века, где можно будет ознакомиться с первой публикацией Периодической таблицы и "сделать селфи" с ее создателем - Менделеевым. Традиционно популярная зона среди гостей выставки - молекулярный бар, блюда и напитки в котором опытные бармены готовят с наглядной демонстрацией законов физики и химии. Также на выставке можно будет протестировать химических роботов и узнать соотношение химических элементов в организме.

Трансляции в соцсетях

В дни форума правительство РФ в своих официальных каналах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" запустит специальный проект "Сочи Stories" - с оперативной публикацией видеотрансляций и фото с площадки Российского инвестиционного форума в Сочи.

Кроме того, основные мероприятия форума с участием Дмитрия Медведева можно будет увидеть в прямой трансляции в аккаунте правительства России в сети "ВКонтакте" и на канале правительства на YouTube. Основные тезисы будут публиковаться в твиттер-аккаунтах правительства на русском и английском языках. Следить за публикациями можно будет, в том числе, с помощью официального хэштэга Российского инвестиционного Форума - #ФорумСочи.

Экскурсия в формате 360°

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Наряду с этим, ТАСС представит на форуме свой первый проект в формате видео 360° "Люди, которых возьмут в будущее", созданный агентством совместно с Третьяковской галереей. Партнером показа выступил фонд "Росконгресс". Спецпроект посвящен выставке художников-концептуалистов Эмилии и Ильи Кабаковых, проходившей с сентября 2018 года по январь 2019 года в Москве.

Виртуальный тур ТАСС позволяет увидеть 13 эпизодов ретроспективы. В их числе - первая тотальная инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", самая дорогая его картина "Жук", а также работа "В будущее возьмут не всех", давшая идею для названия самой выставки.

Центральной частью спецпроекта стала видеоэкскурсия в формате 360° гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Ее комментарии помогут лучше понять творчество Ильи Кабакова и оценить тот вклад, который он внес в отечественное и мировое искусство. Помимо видеоэкскурсии, посетители стенда ТАСС смогут также в деталях рассмотреть отдельные экспонаты выставки.