Около четверти вложенных в алтайское казино средств вернулись в виде налогов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Единственная за Уралом игорная зона "Сибирская монета" в Алтайском крае окупила себя на данный момент почти на 25%. Только за 2018 год налоги от нее составили 85 млн рублей, сообщали в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме губернатор региона Виктор Томенко.

"Из всей суммы средств, вложенных краем в развитие игорной зоны, на сегодня почти 25% уже вернулись в виде налогов. В 2017 году общая сумма налогов составила более 67 млн рублей: из них в краевой бюджет поступили около 50 млн рублей. В 2018 году поступили 85 млн рублей, в том числе в краевой бюджет - 60 млн рублей", - сказал Томенко.

Губернатор также отметил, что на начало 2019 года общая сумма инвестиций, направленных на развитие игорной зоны с момента ее создания в 2008 году составила почти 2 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей - частные инвестиции, около 800 млн рублей - средства краевого бюджета. Средства регионального бюджета были направлены на создание инфраструктурных объектов.

На данный момент на территории зоны действует только одно казино с отелем. По словам губернатора, сдерживающими факторами для инвесторов являются общеэкономическая ситуация и низкий уровень доходов населения. В то же время он подчеркнул, что турпоток в игорную зону увеличился в 2018 году на 40% по отношению к 2017 году - с 100 до 140 тыс. человек.

"Мы полагаем, что у нас будет продолжаться и находить развитие и тот проект, который есть, и новые объекты новых резидентов. Те договоренности, которые на старте проекта были, мы реализовали. Дальше будут приходить новые инвесторы, будут возникать новые потребности, нужно будет, в том числе, и наше участие. Будем конструктивно на это реагировать. На сегодня в минэкономразвития края на согласовании проект строительства еще одного казино с отелем", - пояснил губернатор.

Как уточнили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности, профильное министерство рассматривает бизнес-план по строительству казино с гостиничным комплексом с общим объемом инвестиций более 3,6 млрд рублей. Кроме того, инвестор, уже реализовавший проект казино в игорной зоне, рассматривает возможность расширить бизнес по нескольким направлением, но окончательно решение еще не принято.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.