Проект развития новосибирского Академгородка не планируется корректировать

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проект развития новосибирского "Академгородка 2.0", вопрос о недостаточном количестве жилья и социальной инфарструктуры в котором прозвучал в декабре на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, корректировать не планируется. Все необходимые жилищные и социальные объекты в него уже заложены, сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума губернатор Новосибироской области Андрей Травников.

В декабре на пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист телеканала "Россия" в Новосибирске задал вопрос о проблемах социальной сферы, которые могут встать перед научными сотрудниками при реализации проекта "Академогородок 2.0". Президент ответил, что этот вопрос при возникновении острой необходимости будет обсуждаться, добавив, что одним из инструментов поддержки может стать механизм ипотечного кредитования.

"Изменения в программу не требуются, она создавалась как очень комплексная программа. Это не только научная составляющая, это и социальные объекты, и транспортная и инженерная инфраструктура, площадки для создания предприятий. И в том числе, площадки и условия для реализации жилищных проектов", - сказал Травников.

По его словам, земельные участки для жилищного строительства на территории Академгородка уже имеются. Количество всех необходимых социальных объектов рассчитывалось исходя из количества создаваемых благодаря научным проектам рабочих мест. Для решения проблемы дефицита объектов социальной инфраструктуры планируется построить четыре детских сада, две музыкальные школы, лицей и гимназию.

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства. Кроме институтов Сибирского отделения РАН, в концепцию будут включены организации в поселке Краснообск, которые занимаются сельскохозяйственными науками, и наукоград Кольцово с центром вирусологии "Вектор" и биотехнопарком.

Среди проектов оцениваемые в десятки миллиардов рублей синхротрон последнего поколения "Скиф", ускоритель частиц "Супер С-Тау Фабрика", центр нанотехнологий, центр генетических технологий.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.