США учли ожидающиеся негативные последствия новых санкций против России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что правительство рассматривает вариант ужесточения режима санкций

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация утверждает, что Соединенные Штаты учли все ожидающиеся негативные последствия возможного применения вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров, в том числе способные подорвать американские интересы.

"Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия", - заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя вопрос о том, не вызывает ли обеспокоенности в Вашингтоне возможный эффект бумеранга от потенциальных вторичных санкций и пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, прежде всего Китая и Индии. "Президент [США Дональд Трамп] не принимает решения на лету. Это [такого рода последствия, в том числе противоречащие интересам Вашингтона] явно учитывалось с [самого] начала. И мы готовы сделать то, что необходимо", - считает официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она подтвердила, что правительство США рассматривает вариант ужесточения режима санкций, направленных против России. "Я бы сказала, что регулярно обсуждались санкции. Президент [Трамп] тоже касался вопроса санкций и даже вторичных санкций, поскольку определенные страны извлекают выгоду из закупок российской нефти", - сказала Брюс. "Но решения принимать президенту. Мы знаем, что это в арсенале его инструментов. Он может сделать многое. Как и госсекретарь [США Марко] Рубио, чтобы оказать содействие", - отметила дипломат.

С ее точки зрения, Трамп "был терпелив", занимаясь украинским кризисом. "Возможно, некоторые люди неверно это интерпретировали. И, думаю, время для неверной интерпретации истекло", - убеждена Брюс. "Президент Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видим результаты этого во всем мире", - полагает представитель Госдепартамента. "Разумеется, президент стремится к решению проблем прежде всего посредством дипломатии", - добавила Брюс.

Трамп объявил 14 июля, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Затем американский лидер уточнил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ознакомился с высказываниями Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне.