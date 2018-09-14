Власти Кисловодска направят более 215 млн рублей на благоустройство города в 2018 году

КИСЛОВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 215 млн рублей будет направлено до конца года на благоустройство Кисловодска. Об этом глава города Александр Курбатов сообщил на выездном заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта.

"Перечень мероприятий, который был утвержден на 2018 год, полностью выполняется, - сказал он. - Выделено 175 млн рублей на ремонт дорожного покрытия, выделена субсидия на озеленение города - 20 млн рублей и впервые выделена субсидия в размере 20 млн на приобретение коммунальной техники для работы на курортной зоне".

Он отметил, что в настоящее время завершается программа по рекультивации накопленного экологического ущерба, к 1 ноября все работы будут выполнены. Также в городе идут работы по благоустройству музея-крепости, корректировке проекта гимназии №1.

Среди запланированных на 2019 год мероприятий значится проектирование киноконцертного дворца культуры "Россия". Курбатов отметил, что эта процедура поддержана городской думой и уже идет процесс запуска конкурсных процедур. Также в новом году будет подготовлена и конкурсная документация по центральной городской больнице.

Глава города попросил Совет Федерации поддержать проект благоустройства Кисловодского национального парка, заявка ранее была направлена в Минприроды РФ. На объекте восстановлена Нарзанная галерея питьевая, однако там необходимо еще создать условия для отдыхающих.