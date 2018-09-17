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Северный Кавказ

Телерадиокомпания "Вайнах" в Чечне начинает вещание в цифровом формате

Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что телеканал стал одним из ключевых медийных ресурсов Чечни, качественно и объективно освещающих жизнь региона
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября./ТАСС/. Региональный телеканал "Вайнах" в Чечне (входит в медиахолдинг ВГТРК) в понедельник начал вещание в цифровом формате, в церемонии официального запуска цифрового вещания в студии телеканала приняли участие генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Все зрители Чеченской Республики смогут в лучшем цифровом качестве получить вещание каналов ВГТРК и первого мультиплекса в целом. Это действительно очень большое и важное дело, которое вы, собственно, сделали", - отметил Добродеев, выступая перед коллективом ГТРК "Вайнах".

Работа по внедрению цифрового телевидения в регионе началась два года назад. Запуск сигнала в цифровом формате означает расширение регионального вещания, а также улучшенное качество картинки и звука. Цифровым сигналом в республике обеспечено более 99% населения.

"В связи с переходом на цифровой формат на телеканале произведено полное переоснащение: установлено самое современное оборудование, обновлены аппаратно студийные, программные блоки, новостная и тематическая редакции. Под чутким руководством Аламахада Ельсаева телерадиокомпания "Вайнах" стала в один из ключевых медийных ресурсов Чечни, качественно и объективно освещающих жизнь региона", - сказал Рамзан Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияДобродеев, Олег БорисовичСКФОЧечня
Северный Кавказ
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