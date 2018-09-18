В Карачаево-Черкесии на 40% снизилось число жителей, у которых отключили свет за долги

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Количество жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), лишившихся в своих домах электроэнергии из-за долгов, снизилось с начала года на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается во вторник на сайте МРСК Северного-Кавказа.

"В рамках выполнения заявок энергосбытовой организации по введению режима ограниченного энергопотребления для злостных неплательщиков за восемь месяцев текущего года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево- Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") от питающей линии отключили 599 должников, не вносивших оплату за потребленную электроэнергию в течение двух и более месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отключенных неплательщиков за электроэнергию уменьшилось почти на 40%, а по сравнению с тем же периодом 2016 года - почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Всего под потенциальное отключение попадали более 13 тыс. потребителей, но 95% из них погасили долги, не дожидаясь приезда бригады электромонтеров.

"Самую низкую платежную дисциплину показали потребители Усть-Джегутинского, Малокарачаевского и Карачаевского районов, где в общей сложности от питающей линии отрезаны 332 неплательщика. Общая задолженность уведомленных абонентов составляла свыше 45,8 млн рублей (34 млн рублей - долги физических лиц)", - отмечается в сообщении.