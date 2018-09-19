В Дагестане планируют создать 2 тыс. рабочих мест для запуска плодово-ягодного кластера

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Инвесторы планируют создать в Дагестане 2 тыс. рабочих мест в рамках реализации проектов плодово-ягодного кластера в республике, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня врио председателя правительства Дагестана Артем Здунов встретился с инвесторами, которые презентовали проекты по созданию плодово-ягодного кластера в регионе. <…> Инвесторы сообщили, что благодаря реализации проекта, будет создано две тысячи рабочих мест. Кроме того, будет развит экспортный потенциал плодово-ягодной отрасли сельского хозяйства республики", - сказал собеседник агентства. По его словам, реализацией проекта будет заниматься несколько компаний, запустить кластер планируется в течение трех лет.

Как рассказали инвесторы, выращивать плодово-ягодные культуры будут "с учетом лучших мировых технологий". Сам кластер, по их задумке, должен стать центром кооперации в Дагестане со штатом мобильных агрономов, которые будут обучать местное население. "Артем Здунов поручил врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики определить подходящую территорию для реализации проекта", - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи президент Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Айдар Шагимарданов отметил заинтересованность в развитии данного направления. "Считаю, что данные проекты будут интересны для республики, так как имеется высокий спрос на продукцию", - приводит пресс-служба его слова.