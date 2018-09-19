Более 70 делегатов участвуют в конгрессе Международной черкесской ассоциации в Нальчике

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Делегатами 12 конгресса Международной черкесской ассоциации (МЧА) стали более 70 человек из разных стран мира, где проживают адыги, в организацию также вступили представители Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом ТАСС сообщил в среду лидер организации Хаути Сохроков.

"Сегодняшний наш конгресс проводится в Нальчике, делегации прибыли из Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Европы (17 государств), регионов России. С желанием войти юридически в состав МЧА приехали организация "Адыгэ хасэ" Арабских Эмиратов, Моздокские кабардинцы и ставропольская организация адыгов, всего 74 делегата", - сказал Сохроков, отметив, что работа конгресса продлится один день.

"Все, что мы делаем, - это на благо нашей молодежи, пусть они учатся тому, что знают старшие, и перенимают лучшие качества, лучшие формы деятельности на благо мира, сотрудничества народов России", - добавил он.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, выступая перед участниками форума, отметил особую роль России в сохранении идентичности адыгов. "Адыги, где бы они ни проживали, должны быть глубоко заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие всех народов, проживающих на территории нашей страны. Единственной страной в мире, дающей шанс на сохранение нашей государственности, национальной идентичности является Российская Федерация, в которой созданы все условия для сохранения и развития родного языка и культуры", - сказал Коков.

В среду на съезде члены международной черкесской ассоциации переизбрали своего президента. Им вновь стал Хаути Сохроков. МЧА создана в 1991 году и объединяет региональные организации "Адыгэ Хасэ" Адыгеи, КБР, Карачаево-Черкесии, Москвы, Краснодара, а также черкесские (адыгские) общества Турции, Иордании, Сирии, Израиля, США, Нидерландов, Германии, где проживают до 5 млн черкесов. В МЧА вошли также представители абхазов и абазин.

Деятельность Ассоциации направлена на возрождение национальной культуры, языка, обычаев и традиций адыго- абхазских народов Кавказа, установление тесных контактов с черкесской диаспорой. Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, КЧР, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ по переписи 2010 года - 718 727 человек.