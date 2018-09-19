Власти Дербента до конца года направят 47 млн рублей на благоустройство городской среды

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербента до конца 2018 года намерены направить более 47 млн рублей на благоустройство дворов многоквартирных домов и одной общественной территории в рамках программы создания комфортной городской среды, следует из документов соответствующих электронных аукционов, размещенных на сайте госзакупок.

Как следует из аукционной документации, до конца года планируется благоустроить дворовые территории многоквартирных домов на проспекте Агасиева, 13а, в переулке Красноармейский, 41,43 и улице Свердлова, 14, максимальная сумма контракта на производство этих работ составляет 25,9 млн рублей. Победитель аукциона должен будет до конца года провести работы по расчистке дворовых территорий, в том числе от старых деревьев, провести ремонт тротуаров и внутридворовых проездов, обустроить детскую площадку и зону отдыха, провести работы по озеленению и освещению территории.

Кроме того, планируется провести работы по благоустройству общественной территории на улице Генерала Гайдарова, на это предусмотрено более 21, 9 млн рублей. Здесь предполагается выполнить работы по устройству асфальтового покрытия на площади 8,8 тыс. кв. м и тротуаров на площади 4,4 тыс. кв. м, ливневой канализации, установить новые светильники.

В документах закупок уточняется, что все работы планируется провести в рамках муниципальной программы "Формированию современной городской среды в городском округе "город Дербент" Республики Дагестан на 2018-2022 годы. Как следует из программы, всего на ее реализацию до 2022 года должно быть направлено более 438 млн рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.