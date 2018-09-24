На реконструкцию больницы Кисловодска планируют выделить более 690 млн рублей

КИСЛОВОДСК, 24 сентября. /ТАСС/. Более 690 млн рублей планируется выделить из федерального бюджета на реконструкцию и модернизацию Кисловодской городской больницы в 2020-2021 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
"На реконструкцию и модернизацию ГБУ Ставропольского края "Кисловодская городская больница" в 2020 году [выделить] 357,9 млн рублей, в 2021 году - 333,0 млн рублей", - сказано в документе.
Как сообщили ТАСС в администрации Кисловодска, главное медучреждение города нуждается в полной реконструкции. "Сейчас 47 млн рублей решением правительства края в рамках двухлетнего контракта выделено, готовится конкурсная документация, конкурс будет объявлен уже в этом году, чтобы в следующем у нас был проект", - сказал ТАСС глава города Александр Курбатов. По его словам, стоимость ремонтно-строительных работ может составить 1 млрд рублей, еще порядка 200 млн потребуется дополнительно на оборудование.
Также обсуждается создание при больнице кардиологического подразделения и отделения для лечения заболевания почек. По словам Курбатова, сейчас некоторые почечные больные боятся уезжать далеко от центров гемодиализа и поэтому отказываются от лечения в санаториях Кисловодска. "В проекте реконструкции больницы нужно предусмотреть возможность такой помощи, чтобы люди могли на нее рассчитывать при необходимости и не боялись приезжать на наш курорт", - сказал Курбатов.
Кисловодская больница ведет историю от Хлудовской больницы. В 1987 году был введен в строй больничный комплекс общей площадью более 50 тыс. кв. м, здания которого обветшали и не соответствуют современным стандартам. На сегодняшний день более 900 сотрудников больницы оказывают экстренную и плановую помощь населению Кисловодска, прилегающих административных территорий, а также отдыхающим. Ежегодно в медучреждении стационарно проходят лечение более 15 тыс. человек, хирурги выполняют более 4,8 тыс. операций.