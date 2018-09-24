Более 9 млрд рублей планируют направить для ликвидации "трехсменки" в школах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 9 млрд рублей из средств федерального бюджета планируют направить для ликвидации трехсменного режима обучения в школах Дагестана. На эти средства в регионе планируется построить 17 школ, заявила врио вице-премьера - министра образования и науки республики Уммупазиль Омарова на еженедельном рабочем совещании у главы Дагестана.

"Во исполнение письма за вашей [главы Дагестана Владимира Васильева - прим. ТАСС] подписью в адрес председателя правительства РФ о выделении средств в размере 9 млрд 115 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию трехсменного обучения нами совместно с министерством просвещения РФ проработан этот вопрос. Нами направлена заявка на строительство 17 школ, в их числе и 3 школы в Махачкале и Каспийске, где прогнозируется прирост численности учащихся", - приводит пресс-служба администрации главы и правительства региона слова Омаровой.

"Ввод этих организаций позволит полностью ликвидировать трехсменный режим [в республике]. Строительство [школ] планируется начать в 2019 году", - сообщила Омарова.

Как отметил Васильев, ликвидация трехсменного обучения в республике - это "наша очень большая и дорогостоящая проблема, так как есть огромная потребность в средствах". "Мы внесли вопрос о том, чтобы решить эту проблему, учитывая прирост учеников. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по ликвидации трехсменного режима в школах и строительству новых школ в Дагестане", - добавил глава региона.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Дагестана, на сегодня в республике 30 школ с трехсменным обучением, всего в них более 26 тыс. учеников, из которых более 4,3 тыс. обучаются в третью смену. Больше всего школ с "трехсменкой" в Хасавюртовском районе республики - 10 школ.