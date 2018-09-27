Глава Северной Осетии предложил включить в новый нацпроект дорогу в обход Владикавказа

Северный Кавказ

Инвесторы из Азербайджана вложат 8 млрд рублей в строительство санаториев на Ставрополье

В правительстве региона отметили, что у края уже есть опыт сотрудничества с инвесторами из Азербайджана в туристической сфере

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