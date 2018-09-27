Глава Северной Осетии предложил включить в новый нацпроект дорогу в обход Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров предложил включить в рассчитанный на 2019-2024 годы нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" на строительство второй завершающей очереди объездной автотрассы Владикавказа. Об этом глава республики заявил в ходе заседания совета по развитию транспортной инфраструктуры.
"Часть выделенных Минтрансом (в рамках нацпроекта - прим. ТАСС) средств необходимо направить на продолжение строительства второй завершающей очереди "Обхода Владикавказа", - сказал глава региона, слова которого цитирует в четверг пресс-служба администрации республики.
Он уточнил, что сейчас основная магистраль в Грузию, Армению, Иран, Турцию и Азербайджан проходит по дорогам спального района Владикавказа, создавая неудобства для местных жителей, которые ежедневно дышат вредными выхлопными газами.
"Нескончаемый поток машин оказывает вредное воздействие на здоровье горожан, в том числе, нанося серьезный материальный ущерб городскому хозяйств", - уточнил Битаров.
Глава республики также заявил, что в регионе необходимо реконструировать 61,6 км автотрассы Владикавказ - Моздок, чтобы жители Моздокского района республики смогли комфортно добираться до столицы региона.
Ранее Минтранс предложил выделить порядка 29 млрд рублей субъектам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", рассчитанной с 2019 по 2024 годы. По предварительным оценкам, за шесть лет реализации проекта в СКФО в нормативное состояние должно быть приведено около 600 км дорог, в два раза должно сократиться количество мест концентрации ДТП.