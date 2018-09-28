Полпред в СКФО представил в Нальчике врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова

"Жизненный путь Казбека Валерьевича говорит о том, что он состоялся как опытный государственный управленец. Назначение на должность врио главы КБР свидетельство высокого доверия президента Российской Федерации. Прошу депутатов парламента Кабардино-Балкарии, независимо от ваших политических взглядов, конфессиональной, либо национальной принадлежности быть союзниками назначенному президентом России врио главы региона, [оказать] всестороннюю помощь и поддержку", - сказал Матовников.

Коков, обращаясь к депутатам, отметил, что не пожалеет "ни сил, ни знаний для достижения задач, поставленных президентом Российской Федерации по повышению качества жизни наших граждан". "Я более чем уверен, что вместе с мощной командой мы реализуем все поставленные президентом Российской Федерации задачи. Хочу выразить слова глубокой благодарности Юрию Александровичу Кокову (экс-главе региона) за проделанную неимоверную работу в статусе главы республики, пожелать вам дальнейших успехов в служении Российскому государству", - сказал он.

При общении с журналистами Коков заявил, что "есть мощная основа продолжить все начинания в сферах экономики".

В свою очередь, Матовников отметил, что главным итогом работы на посту главы региона Юрия Кокова стала "нейтрализация бандподполья". "С 2015 года, как и весь Северо-Кавказский регион Кабардино-Балкария зажила в совершенно новом этапе развития", - заявил он.

45-летний советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков назначен врио главы КБР указом президента РФ Владимира Путина 26 сентября. На этой должности Казбек Коков сменил 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с 6 декабря 2013 года. Экс-глава КБР в среду был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ после того, как президент принял его отставку.