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Северный Кавказ

Полпред в СКФО: опыт Кокова в сфере сельского хозяйства поможет на посту врио главы КБР

По словам Матовникова, Кокову предстоит продолжить работу по развитию Приэльбрусья и реализации стратегического проекта модернизации Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Опыт работы Казбека Кокова на посту заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарии поможет ему на посту врио главы республики. Такое мнение высказал журналистам после представления Кокова депутатам и властям региона полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

"КБР занимает второе место в России по сельскому хозяйству по плодовым культурам, в частности, садоводству, после Краснодарского края. Я уверен, что Казбек Валерьевич с опытом работы, в том числе и на посту замминистра сельского хозяйства [региона], обгонит Краснодарский край через какой-то период времени", - сказал Матовников.

Он также отметил, что развитие сельского хозяйства в КБР находится на достойном уровне. "Сделано очень много, это первый шаг социально-экономического развития. С безопасностью все хорошо, все работает как часы, и мы теперь думаем о развитии", - добавил полпред.

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По его словам, Кокову предстоит продолжить работу по развитию Приэльбрусья, реализации стратегического проекта модернизации Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината и созданию программы предупреждения ЧС природного характера.

45-летний советник управления президента РФ по внутренней политике Казбек Коков был назначен врио главы КБР указом президента РФ Владимира Путина 26 сентября. На этой должности Казбек Коков сменил 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с 6 декабря 2013 года. Экс-глава КБР в среду был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ после того, как президент принял его отставку.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияМатовников, Александр Анатольевич
Северный Кавказ
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