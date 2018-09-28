Первый фестиваль исторического кино "Слава России" откроется во Владикавказе 6 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Российские режиссеры представят порядка 60 фильмов в рамках первого Всероссийского фестиваля исторического и патриотического кино "Слава России". Смотр пройдет во Владикавказе с 6 по 10 октября, сообщили ТАСС в пятницу в компании "Телестудия №1", которая является организатором мероприятия.

"Кинофестиваль будет впервые проходить с 6 по 10 октября в столице Северной Осетии - городе Владикавказ. В его рамках зрители смогут познакомиться с 19 документальными фильмами конкурсной программы и порядка 40 фильмами внеконкурсной программы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте фестиваля, последняя делится на категории, среди которых "Кино - история", "Кино - дружба", "Кино - спорт" и другие. Откроет смотр картина Наталии Гугуевой "Форсаж. Возвращение", а на закрытии зрителям покажут исследовательско-приключенческий фильм Дмитрия Семибратова "Земля людей".

Показы лент пройдут на пяти площадках города: во дворце культуры "Металлург", в Доме офицеров, в Доме дружбы народов, во Дворце детского творчества и в Национальной научной библиотеке Республики Северная Осетия. Во Владикавказ вместе с авторами фильмов для участия в семинарах, мастер-классах и круглых столах приедут, в частности, герой РФ Валерий Куков и герой Советского Союза Александр Солуянов.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, помощь в организации оказывают власти Северной Осетии и администрация Владикавказа. Главной целью фестиваля является знакомство зрителей с лучшими работами современного российского неигрового кино, популяризация документального жанра, а также духовно-нравственное воспитание молодежи. Вход на все мероприятия смотра свободный.