Северная Осетия в 2022 году отметит крещение Алании фестивалями, ярмарками, изданием книг

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Ярмарки, масштабные фестивали с конными представлениями, музейные выставки планируется провести в Северной Осетии в 2022 году в рамках празднования 1100-летия крещения Алании. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров в воскресенье на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец.

"Республикой Северная Осетия - Алания подготовлены мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 1100-летия крещения Алании. Планируется реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей; реставрация объектов культурного наследия", - сказал Битаров.

По его словам, на празднования в республику впервые прибудет Патриарх Московский и всея Руси. Планируется проведение торжественного вечера и праздничного концерта, в музеях и библиотеках республики - конференций, а также форумов по соответствующей тематике. На открытых площадках Владикавказа и районов республики пройдут фестивали и культурно-массовые мероприятия.

В 2022 году в республике состоится театрализованный фестиваль исторических реконструкций "Крещение Алании". Североосетинский театр "Нарты" познакомит зрителей с традициями аланской верховой езды и конного искусства джигитовки, заложенного в России более столетия назад основателем династии цирковых джигитов Алибеком Кантемировым. В программу фестиваля включена и выставка-ярмарка традиционных ремесел, шоу исторических костюмов, экскурсионная программа по маршруту "Православная Алания".

Намечено также издание книжной серии "Аланская библиотека", объединяющей произведения научной, научно-популярной, искусствоведческой и художественной литературы.

Реставрация средневековых храмов

Как рассказал руководитель Северной Осетии, в плане мероприятий обозначен и несколько исторических памятников - аланских храмов, требующих реставрации. "На территории республики немало уникальных средневековых храмов. Все они находятся в аварийном состоянии и требуют реставрации. Реставрации требуют не только сами исторические сооружения, но и подходящие к ним инженерно-технические сети, санитарно-технические сооружения и коммуникации", - сказал он.

В проект включен объект культурного наследия федерального значения, один из наиболее древних христианских храмов на территории России - Зругский храм Успения Богородицы. Он был построен в XI веке, в настоящее время находится в аварийном состоянии и срочно нуждается в реставрации.

"Это значимая дата для всей нашей страны, не только для Северной Осетии, именно поэтому в оргкомитете представлены все министерства, ведомства, представлена Русская православная церковь, общественные организации. От работы оргкомитета и решений, принятых на нем, зависит развитие и региона и тех духовных начал, которые были положены здесь на аланской земле 1100 лет назад", - сказала Голодец.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.