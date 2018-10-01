Около 20 коллективов из 4 стран соберет фестиваль русских театров в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья пройдет в пятый раз в Дагестане, участие в нем примут около 20 творческих коллективов из 4 стран. Об этом сообщила ТАСС врио министра культуры республики Зарема Бутаева.

"В этом году со 2 по 9 октября у нас в республике пройдет Фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья. На фестиваль в Махачкалу приедут ведущие театральные коллективы России, в том числе коллективы театров Северного Кавказа, а также коллективы русских театров из Азербайджана, Грузии и Албании", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в фестивале ожидается участие Центрального академического театра Российской армии, Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова, Азербайджанского русского драмтеатра им. С. Вургуна, Учебного театра театрального института имени Б. Щукина и др.

Большой театральный праздник

"Этот большой праздник театрального искусства мы ждали четыре года. Последний раз фестиваль проводился в республике в 2014 году", - отметила собеседница агентства.

Фестиваль откроется в Махачкале 2 октября, в рамках открытия запланировано костюмированное шествие театров народов Дагестана и фольклорных коллективов по проспекту Расула Гамзатова. После открытие продолжится в стенах Русского театра спектаклем Центрального академического театра Российской армии "Царь Федор Иоаннович".

В состав жюри фестиваля войдут известные деятели культуры Нина Мазур, Николай Жегин, Валерий Подгородинский, Александр Мягченков и Гулизар Султанова.

"Свои спектакли в течение недели покажут 16 коллективов русских театров, в том числе из Азербайджана, Албании, Грузии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов", - сказала Бутаева.

Фестиваль-лаборатория

Фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья проводится в Дагестане с 2007 года с целью укрепления и развития межрегиональных и международных культурных связей между республиками Северного Кавказа и государствами Черноморского и Каспийского регионов.

Организаторами фестиваля являются правительство Дагестана, Министерство культуры Дагестана и Русский драматический театр им. М. Горького (Махачкала). Идейным вдохновителем и непосредственным руководителем фестиваля является заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Русского драмтеатра им. М. Горького Скандарбек Тулпаров.

Как сообщил ТАСС Тулпаров, в рамках фестиваля махачкалинский Русский драмтеатр им. М. Горького покажет два спектакля по произведениям Антона Чехова и Александра Бестужева-Марлинского.

По его словам, этот фестиваль всегда собирает на спектакли много народу. "Основная цель его - повышение уровня театров. В этом фестивале нет первых или вторых мест. Это фестиваль-лаборатория, где идет самый лучший отбор. Поэтому самые лучшие театроведы, критики по полочкам разбирают спектакли фестиваля. К тому же здесь идет оттачивание вкуса у нашего зрителя", - сказал Тулпаров.