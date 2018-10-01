Власти Карачаево-Черкесии намерены с 2019 года предоставлять выплату на второго ребенка

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил правительству республики проработать вопрос о введении с 2019 года региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.
"С 2019 года на региональном уровне будет оказываться дополнительная мера поддержки семьям, в которых родится второй ребенок, - республиканская единовременная выплата к федеральному материнскому капиталу. Сегодня глава региона поручил правительству детально проработать этот вопрос, в том числе совместно с депутатским корпусом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас в регионе производятся ежемесячные выплаты в размере более 9 тыс. рублей на первого ребенка в возрасте до полутора лет, предоставляется бесплатный земельный участок семьям с тремя детьми, а также выплачивается региональный материнский капитал в размере 105 тыс. рублей за четвертого или последующего ребенка в семье.
"Региональные выплаты за второго ребенка станут четвертой существенной мерой поддержки семей на уровне субъекта и позволят нам еще больше увеличить темпы рождаемости в республике", - цитирует пресс-служба Темрезова.