ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Образовательный проект "Яндекс.Лицей" начал работу в Северной Осетии, его первыми участниками стали 20 школьников, сообщил ТАСС Алан Огоев - ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова, где будет реализовываться проект.

"В этом проекте участвовали более 100 детей, из них на конкурсной основе были отобраны 20 человек. В каждом классе будут обучаться по 10 человек. Это важный проект, способствующий развитию цифровой экономики, информационной безопасности и, конечно, он играет важную профориентационную роль", - сказал Огоев.

Главным критерием по отбору были знания по математике, компьютерной грамотности, основам программирования.

Занятия будут вести опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в компании "Яндекс".

Программа проекта рассчитана на два года. На занятиях ребята будут знакомиться с теорией и осваивать технологии на практике. Заявки принимались от школьников 8 и 9 классов. Они будут обучаться промышленному программированию - начиная с простых программ и заканчивая сложными и групповыми проектами.

Участников отбирали как во Владикавказе, так и в районах республики. Как рассказал ТАСС один из участников - восьмиклассник Азамат Кудаков из Беслана, он хочет стать программистом и поэтому считает "Яндекс.Лицей" хорошей возможностью приблизиться к желанной профессии. "Я уже выбрал будущую профессию и сейчас очень рад, что школьником смогу учиться основам программирования", - сказал Азамат.

Образовательный проект "Яндекс.Лицей" начал работу в 2016 году в четырех пилотных городах, а уже год спустя в нем обучались более 1300 школьников из 21 города России и Казахстана. Партнер проекта во Владикавказе - Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи.