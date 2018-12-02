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Северный Кавказ

Ставрополье примет участие в восьми национальных проектах в 2019 году

Ранее регион планировал участвовать лишь в семи проектах

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край станет участником восьми национальных проектов на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в 2019 году. Изначально планировалось участие региона в семи, однако дополнительное выделение финансовой помощи из федеральной казны позволит краю участвовать еще в одном нацпроекте, сообщила ТАСС зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Выделение дополнительных средств из федерального бюджета (более 4 млрд рублей) дает возможность Ставропольскому краю реализовывать на своей территории еще один национальный проект - "Международная кооперация и экспорт". Это будет уже восьмой проект", - сказала она.

Также регион станет участником национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости, Культура". В общей сложности из федерального и регионального бюджетов на их реализацию направят 8,6 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
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