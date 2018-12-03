Курортный сбор на Ставрополье в 2018 году может превысить 180 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сумма курортного сбора, собранная в Ставропольском крае за 2018 год, может составить свыше 180 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. В Крыму действие эксперимента начнется с 1 мая 2019 года. На Ставрополье сбор с мая введен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

"Мы сегодня собрали 164 млн рублей. Осталось 2 месяца, то есть еще ноября не подведен итог, и декабрь. В целом мы планировали 184 млн рублей собрать за 2018 год. Эту цифру мы достигнем", - сказал он.

При этом Владимиров отметил, что "ежемесячно курортный сбор, собираемость его, на 1,5 - 2 млн вырастает в месяц". "Мы начинали с 16,5 млн рублей, сегодня мы перевалили за цифру 24 млн рублей (сбора) в месяц", - пояснил он.

Терренкур "Лермонтовский" в Железноводске стал первым объектом в регионе, реконструированным за счет средств курортного сбора. Терренкур в Железноводске был заложен в 1899 году и первоначально состоял из одной горной прогулочной тропы, устроенной вокруг тыльной стороны горы Железной и на западном склоне горы Развалка. Позднее терренкур получил название "Лермонтовский", по всей его протяженности расположены указатели, оформленные по мотивам произведений поэта. На средства сбора специалисты заменили освещение, установили новые скамейки и покрытие.

Ведутся работы на средства курортного сбора и на других объектах в городах края: благоустройство части парка "Цветник" в Пятигорске и прогулочных зон на улицах Урицкого и Коминтерна в Кисловодске, а также скверов с памятниками Ксении Ге и Дмитрию Тюленеву на Курортном бульваре в Кисловодске. Также идут работы по реконструкции партерной группы возле Курортного парка в Ессентуках.