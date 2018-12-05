Власти Северной Осетии начали проектирование курорта "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии начали работу по формированию проектно-сметной документации всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон", сообщает в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"Руководством Северной Осетии запланирован ряд встреч с представителями компаний-проектировщиков, проявивших интерес к созданию проекта всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон". Первую встречу глава республики Вячеслав Битаров провел с представителями ООО "СПДМ" - гендиректором компании Вольфгандом Майнхоффером и коммерческим директором Сергеем Воробьевым", - говорится в сообщении.

Представители компании "СПДМ" не раз выезжали на территорию объекта для изучения условий и перспектив горнолыжного курорта, на основании чего представили руководству республики свое видение будущего проекта. Руководство республики продолжит встречи с компаниями-проектировщиками, зарекомендовавшими себя в качестве надежных партнеров, в том числе на международном уровне.

На объекте планируется создать 3,5 тыс. койко-мест круглосуточного пребывания и построить более 30 гостиниц. Компании, которая будет выбрана в качестве проектировщика, предстоит подготовить проектно-сметную документацию на внутритриплощадочные сети, инфраструктурные объекты, канатную дорогу.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Северной Осетии на 2019 год 100 млн рублей на подготовку проекта по созданию курорта "Мамисон". Эти средства, а также 20 млн рублей из республиканского бюджета будут направлены на формирование проектно-сметной документации всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон".

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.