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Северный Кавказ

Единый ски-пасс может объединить курорты Северного Кавказа и Азербайджана

Соответствующее заявление прозвучало на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ"

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Единый ски-пасс может появиться на курортах Северо-Кавказского федерального округа и Азербайджана. Об этом сообщил в ходе бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заместитель гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев.

"Мы занимаемся формированием большого туристического кластера на всем Кавказском хребте. Сейчас мы активно сотрудничаем с курортами, которые находятся в Азербайджане. И планируем дальше развиваться, составлять единые календари, взаимодействовать по туристам, вплоть до единого ски-пасса", - сказал он.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, КСК и Корпорации развития Северного Кавказа.

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АзербайджанРоссияСКФОЧечня
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