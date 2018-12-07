Единый ски-пасс может объединить курорты Северного Кавказа и Азербайджана

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Единый ски-пасс может появиться на курортах Северо-Кавказского федерального округа и Азербайджана. Об этом сообщил в ходе бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заместитель гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев.

"Мы занимаемся формированием большого туристического кластера на всем Кавказском хребте. Сейчас мы активно сотрудничаем с курортами, которые находятся в Азербайджане. И планируем дальше развиваться, составлять единые календари, взаимодействовать по туристам, вплоть до единого ски-пасса", - сказал он.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, КСК и Корпорации развития Северного Кавказа.