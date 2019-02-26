Инвалиды-колясочники в Северной Осетии получат квартиры на нижних этажах в новостройках

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 февраля. /ТАСС/. Семьи инвалидов-колясочников в Северной Осетии получат в 2020 году квартиры на нижних этажах в новостройках в рамках программы "Жилье для российской семьи". Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

При проектировании многоэтажных домов, построенных по программе, каждый подъезд оснащается современными пандусами, электроподъемниками, предусмотрены и широкие коридоры для маломобильных групп населения. "Будут переселены двадцать семей с верхних этажей на нижние. До конца 2020 года они получат квартиры, в которых учтены особенности для проживания маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Переселение инвалидов с верхних на нижние этажи началось в 2017 году. Тогда четыре инвалида-колясочника получили специальные адаптированные квартиры в новостройках Владикавказа по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Также несколько человек, проживавших в других районах города, смогли обменять квартиры на новые, более благоустроенные и адаптированные для проживания людей с ограниченными возможностями. В 2018 году по договору была оказана помощь одной семье.

Кроме того, в Северной Осетии с 2014 года реализуется федеральная программа "Доступная среда". В ее рамках пандусами и поручнями оснащены ключевые объекты городской инфраструктуры. Однако много зданий и сооружений не доступны для маломобильных граждан.

Глава республики Вячеслав Битаров поручил минздраву региона подготовить предложения для обустройства в каждой больнице палат для инвалидов-колясочников и уделить больше внимания спортсменам с ограниченными возможностями. "Нужно изучать положительные примеры, которых очень много в республике, и рассказывать о них населению. Нам также нужно использовать передовой опыт российских регионов в части эффективной поддержки спортсменов-инвалидов", - цитирует его пресс-служба.