Электропоезда "Ласточка" запустят на Кавказских Минеральных Водах

СТАВРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Электропоезда "Ласточка" будут курсировать между городами Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края. Пробный рейс "Ласточки" прошел между Минеральными Водами и Кисловодском, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Владимиров.

"Состоялся пробный рейс Минводы - Кисловодск. После тестирования в планах РЖД ("Российские железные дороги") - заменить старые электрички на "Ласточки". Они развивают скорость до 140 км/ч, и поездка до Кисловодска будет на полчаса быстрее. В вагонах - удобные кресла, широкие окна, хорошая звукоизоляция, телеэкраны", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск. Расстояние между разными городами составляет от 19 до 39 км, курорты связаны автомобильным транспортом, между ними также курсируют электропоезда. В часы пик автомобильные трассы загружены и длительность поездки возрастает, поэтому быстро из одного города в другой туристы могут попасть на электричках.

По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД), в 2018 году "Ласточками" в зоне обслуживания компании воспользовалось более 2 млн пассажиров, что на 37% превышает показатель предыдущего периода. На полигоне СКЖД курсируют восемь пар поездов "Ласточка" на маршрутах: Краснодар - Адлер, Краснодар - Имеретинский курорт, Ростов - Кисловодск, Адлер - Майкоп, Краснодар - Роза Хутор, Краснодар - Кисловодск.