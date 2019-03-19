Ставрополье привлечет 2,6 млрд рублей по федеральным проектам на реконструкцию аэропортов

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья привлекут более 2,6 млрд рублей по двум федеральным проектам на реконструкцию аэропортов и расширение магистральной инфраструктуры до 2022 года, сообщили ТАСС во вторник пресс-службе губернатора края.

"Реализация на Ставрополье комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры намечена в рамках двух федеральных проектов, привлекается более 2,6 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра экономического развития края Валерия Сизова.

Проект развития региональных аэропортов и маршрутов включает в себя реконструкцию аэропортовых комплексов в Минеральных Водах с объемом финансирования 904 млн рублей до 2020 года и в Ставрополе стоимостью 1,7 млрд рублей до 2022 года. Второй проект, "Коммуникация между центрами экономического роста", предусматривает строительство в регионе до 2024 года более 40 километров автодорог.

В пресс-службе пояснили, что край также претендует на включение в федеральный проект "Транспортно-логистические центры". Это позволит получить субсидию на строительство транспортно-логистического центра вблизи аэропорта Минеральные Воды, пояснили в пресс-службе.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в аэропорту Минеральные Воды планируется закончить третью очередь рулежных площадок, стоимостью около 800 млн рублей и завершить строительство прилетного терминала, увеличить пропускную способность аэропорта. В аэропорту Ставрополя также планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы и 19 рулежных площадок, что позволит принимать все типы воздушных судов и сделать аэропорт транзитной точкой по популярным направлениям в сторону Европы и Азии. С инвесторами прорабатывается вопрос строительства терминала для вылета с двумя рукавами и перевода ныне действующего терминала на обслуживание зарубежных рейсов. Реконструкцию планируется провести до 2021 года.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе, за 12 месяцев 2018 года обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат за аналогичный период 2017 года. На внутренних воздушных линиях объем перевозок увеличился на 10,7% (более 1 млн 993 тыс. пассажиров), в международном секторе пассажиропоток вырос на 9,7% (более 415 тыс. пассажиров). В международном аэропорту Ставрополь в 2018 году пассажиропоток вырос на 10% и составил более 392,2 тыс. человек.