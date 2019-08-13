Шесть новых ФАП откроют в районах Ставропольского края в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) откроются на Ставрополье в 2019 году. В крае появятся шесть учреждений, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"В этом году в крае планируется завершить ремонт 23 [медицинских] объектов в 16 территориях. Идет строительство четырех объектов и реконструкция двух, все работы проводятся по графику. <…> Одновременно расширяется и сеть пунктов оказания первичной медпомощи. В этом году в крае будет открыто шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.

Расширение сети ФАП позволяет увеличивать доступность первичной медпомощи, в крае уже работает более 240 ФАП. Доступность специализированной медпомощи в регионе позволяет повышать краевой проект "За здоровье", в рамках которого бригады специалистов узкого профиля выезжают в отдаленные районы и населенные пункты. В первом полугодии медики обследовали около 1,8 тыс. пациентов, 284 из них были направлены в больницы для уточнения диагнозов и последующего лечения.

В правительстве отмечают, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе продолжается развитие системы онкологической помощи и помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2019 году новые центры амбулаторной помощи онкобольным откроют в городах Буденновск, Кисловодск и Ессентуки. В Пятигорске планируют открыть новый сосудистый центр, который сможет принимать ежегодно до 1,5 тыс. человек, он позволит проводить до 400 высокотехнологичных операций.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.