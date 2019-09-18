Благоустройство жилых кварталов в исторической части Дербента завершится в этом году

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента планируют до конца года благоустроить несколько магалов - жилых кварталов - в исторической части города, рассказал ТАСС начальник Управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Мы начинаем работать с общественными пространствами, в этом году у нас началась реализация комплексного благоустройства наших магалов, расположенных в исторической части города, которая находится под крепостью Нарын-Кала. В общем проект оценивается в около 800 млн рублей. До конца года будет реализован первый этап", - сказал собеседник агентства.

Магомедов рассказал, что Дербент ранее выиграл конкурс малых городов и исторических поселений, что послужило началом реализации данного проекта. Благоустройство включает в себя комплексную работу с капитальным ремонтом коммунальных сетей и мощения. По словам Магомедова, в настоящее время турист там практически не ходит пешком, потому что нет соответствующей инфраструктуры.

"И нам очень важно, имея расстояние от крепости до моря 3 км, чтобы турист, который находится в крепости, не уехал оттуда на автомобиле, а спустился по крепости в исторические кварталы. Потому что все остальные объекты, которые идут после крепости, они находятся в кварталах. Важно, чтобы на этих территориях была своя экономика, чтобы люди могли зарабатывать на этом, например, открывая этнохостелы, гостевые и этнодома", - сказал он.

Магомедов отметил, что задача этого проекта не просто благоустроить территорию, но и помочь местным жителям обеспечить себе заработок. "Сейчас начинаем благоустраивать два магала, всего их девять. К концу реализации госпрограммы по развитию Дербента планируем завершить благоустройство всех остальных", - добавил он.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.