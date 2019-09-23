Туристический хаб со всей инфраструктурой запустили в Шамильском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Туристический хаб со всей необходимой для туристов инфраструктурой открыли в Шамильском районе Дагестана. Это одна из восьми запланированных к открытию туристических точек на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"В Шамильском районе начал функционировать туристический хаб. Объект установлен у въезда в село Датуна. Открытие хаба совпало с торжествами, посвященными 90-летию муниципалитета. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, главы районов, представители республиканских общественных организаций и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер республики высоко оценил созданный объект и от имени руководства республики поблагодарил главу Минтуризма Дагестана Расула Ибрагимова за работу, а также выразил уверенность, что "темпы развития сферы туризма будут только увеличиваться".

По данным Минтуризма региона, туристические хабы в Дагестане были созданы по поручению главы республики. Блок-контейнерные объекты со всей необходимой инфраструктурой устанавливаются на пересечении крупных туристических маршрутов для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики. "На сегодняшний день такие хабы уже функционируют на Сулакском каньоне, у Ирганайского водохранилища, в Хунзахе", - сообщили в ведомстве.

В начале июня ТАСС со ссылкой на Минтуризма Дагестана сообщал, что к августу текущего года в республике на пересечении крупных турмаршрутов будут созданы восемь туристических хабов со всей необходимой инфраструктурой.

В Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока на 20%. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек. Власти прогнозируют, что в 2019 году объем турпотока может составить 850 тыс. человек.