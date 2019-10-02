НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Ученые впервые оценили размер внутренней структуры вулкана Эльбрус, который в радиусе равен 40 км. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник лаборатории лазерной интерферометрии государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ Андрей Мясников по результатам экспедиции "Эльбрус как вулкан", которая исследовала высшую точку Европы на предмет его активности.

Лаборатория лазерной интерферометрии была организована в конце 80-х годов прошлого столетия на базе отдела гравитационных измерений ГАИШ МГУ. В подземной галерее Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН был создан длиннобазовый (длина измерительного плеча 75 м) лазерный интерферометр для регистрации деформации литосферы Земли. Исследования Эльбруса здесь проводятся непрерывно в течение 30 лет.

"Дело в том, что любой вулкан континентального типа имеет мощную внутреннюю структуру, намного превышающую видимую на поверхности вулканическую постройку [что, собственно, мы и называем вулканом]. Однако, начинается вулкан на границе верхней мантии и литосферы [это примерно на глубине 50 км], где находится магматический [или материнский] очаг, в котором и формируется будущая магма. По всей видимости, именно наличие этого очага и дает такое превышение приливного отклика от ожидаемого [теоретического] значения. Таким образом, была дана первая оценка размера внутренней структуры Эльбруса, - материнская камера имеет радиус не менее 18 км [т. е. характерный размер очага порядка 40 км]", - сказал Мясников.

Мониторинг деформации в сейсмическом диапазоне, на анализе откликов более 500 землетрясений показал, что в течение, по крайней мере, последних 15 лет добротность держится на постоянном уровне. Нет никаких оснований говорить о начале дегазации магмы и, следовательно, активизации вулкана, отметил он.

Творческая группа, в которую вошли специалисты по фото- и видеосъемке, собрала материал для научно-популярного фильма, который расскажет не только об основной теме экспедиции "Эльбрус как вулкан", о работе научных сотрудников в указанном направлении, но и об интересных с точки зрения туризма локациях, об истории и легендах Приэльбрусья. Задача проекта, который реализуется совместно со специалистами лаборатории лазерных интерферометрических исследований ГАИШ - оценить вулканическую активность Эльбруса на сегодняшний день.