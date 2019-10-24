Власти Дагестана намерены выделить около 21 млн рублей на аэрофотосъемку Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили аукцион на проведение цифровой аэрофотосъемки Махачкалы для создания картографических материалов города. Начальная цена контракта - 20,9 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Заявки принимаются до 31 октября, аукцион состоится 7 ноября.

Победитель должен выполнить аэрофотосъемку, создать 3D-модель местности, создать ортофотопланы (фотографический план местности на точной геодезической основе), создать цифровую матрицу высот и передать материалы заказчику до 25 декабря.